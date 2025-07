Una bambina di 10 anni è ricoverata in prognosi riservata al Gemelli in seguito alle ferite riportate in un incidente.

Lo scontro si è verificato mercoledì mattina intorno alle 10 a Vasanello per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.

La bambina è stata soccorsa ma in un primo momento le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti.

La piccola è stata trasportata comunque all’ospedale Santa Rosa di Viterbo per essere sottoposta agli accertamenti clinici del caso.

Nel corso del pomeriggio, però, il suo quadro clinco è peggiorato per questo i medici hanno disposto per lei il trasferimento d’urgenza presso il policlinico romano.

Da quanto si apprende, la bambina avrebbe subito delle lesioni alla milza.

Al Gemelli è stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica in stretta osservazione.

La prognosi è riservata tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.