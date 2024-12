ALLUMIERE - Numeri record pef la Corsa dei Somari e del Mini Palio del Contadino: il fantino Mario Vela ha portato il Ghetto a fare da "assopigliatutto", a conquistare, cioè, il Trofeo della Corsa dei Somari e quello del Mini Palio mandando in visibilio i contradaioli giallorossi. Dopo il successo ottenuto venerdì con la Notte del Buttero e sabato con la gara regionale di cross, domenica pomeriggio e sera la Contrada La Bianca ha promosso e organizzato, con il preziossimo aiuto della esperta presidente dell'associazione delle Contrade Tiziana Franceschini e al delegato al Palio Augusto Superchi (che è vissuto di Palio, cavalli, somari e competizioni simili fin da piccolo raccogliendo il testimone dal suo grande papà Angelo) la Corsa dei Somari; dopo la pausa della cena si è disputato il Mini Palio del Contadino.

Ben trentaquattro sono stati i somari di varie scuderie, fra cui quelle delle sei Contrade di Allumiere, che hanno partecipato alla corsa. La corsa è stata davvero molto combattuta e appassionante. I 34 asini che hanno partecipato sono: Sciamba, Brigantello e Claudio da Clodia della scuderia Mazzarani; Bruno II e Caronte della scuderia della Contrada Sant'Antonio; Icaro della Scuderia Matteo Stefanini; Cricchetto e Bolero della Scuderia La Bianca; Orfano e Vituperio da Bruno scuderia Poggio Ombriccolo; Lo Sparviero, Balboa, Valentina e Margherita della Contrada Ghetto; Sentenza della Contrada Polveriera; Biondo, Nesturedda e Despasito della Contrada Burò; Bombolina della scuderia Poggio Bonini; Calibro 9, Rio Negro, Samurai, Cacao, Serafino e Soldatino della Scuderia Nona; Vituperio della scuderia Pisciarello; il Capitano e Gold General della scuderia Come va va; Naturedda e Despacito; Brandano e Socrate della scuderia Il Fossetto e, infine, Arkansas della scuderia Monte Sant'Angelo. Al termine della prima manche sono passati Vituperio da Bruno e Vittorio (prima batteria); Sentenza e Socrate (seconda batteria); Bruno II e Rio Negro (terza batteria); Calibro 9 e Biondo (quarta batteria); Bombolina e Serafino (quinta batteria); Balboa e Bolero (sesta batteria); Caronte e Golden General (settima batteria); Cacao e Poker (ottava batteria); Lo Sparviero e Nasturedda (Nona batteria); Valentina e Orfano (decima batteria), Cricchetto e Despasito (undicesima batteria); Soldatino e Coccobello (dodicesima batteria. Si è poi disputata la seconda Manche, dalla quale sono passati Nasturedda, Cricchetto, Vituperio, Orfano, Poker, Balboa, Cacao e Lo Sparviero.

Alla fine della terza gara hanno strappato il pass per la finale Lo Sparviero, Orfano e Balboa, proprio quest'ultimo, montato dal super fantino Mario Vela, in finale ha tagliato per primo il traguardo conquistando il trofeo e portando alla vittoria la Contrada Ghetto per somma gioia del presidente Giovanni Superchi e dei suoi contradaioli. Mario mancava da due anni dal Ghetto e appena è tornato ha portato i giallorossi due trofei. Dopo la pausa per la cena si sono disputate le tre batterie del Mini Palio. Nella prima batteria si sono sfidati Sentenza Polveriera (gabbia 1), Bruno 3 Sant'Antonio (gabbia 2); Bolero La Bianca (gabbia 3); Celentano Nona (gabbia 4); Sabatino Ghetto (gabbia 5); Truciolo Burò (gabbia 6). A tagliare per primo il traguardo il Ghetto, seguito da Sant'Antonio, Nona, La Bianca, Polveriera; Burò. Nella seconda batteria si sono sfidati invece Avellino Polveriera (gabbia 1); Spartaco La Bianca (gabbia 2); Berlino Ghetto (gabbia 3); Cinghialotto Burò (gabbia 4); Anima Nera (gabbia 5); Samurai Nona (gabbia 6). A vincere la batteria è stato il Ghetto seguito da Sant'Antonio, Polveriera, Burò, Nona, La Bianca. Nella terza batteria Gigetto Ghetto (gabbia 1), Vituperio da Bruno La Bianca (gabbia 2); Vituperio Polveriera (gabbia 3); Pelosino Sant'Antonio (gabbia 4) Calibro 9 (gabbia 5) e Socrate Burò (gabbia 6). A tagliare il traguardo al primo posto è stata La Bianca, seguita da Ghetto, Polveriera, Sant'Antonio, Nona e Burò. Al termine delle 3 batterie a trionfare è stato il Ghetto con Mario Vela. I giudici alla partenza e all"arrivo sono stati alcuni contradaioli de La Bianca. Sono stati attivi i volontari della Misericordia di Santa Marinella e il medico ASL Andrea Simili. Alla sicurezza e alla salute dei somari ci ha pensato la veterinaria Marta Papa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA