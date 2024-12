CIVITAVECCHIA – Si appostano con molta cura, facendo attenzione ad eventuali pattuglie o a figure indesiderate, guardano con attenzione le loro vittime, non spostano mai lo sguardo dopo aver puntato la preda più appetibile. Attendono che il malcapitato si allontani dall’ombrellone per fare un bagno e in quell’istante entrano in azione, con scaltrezza, riuscendo a cogliere l’attimo e a portare via portafogli, orologi o altri oggetti di valore. Malviventi in azione in questi giorni soprattutto sulle spiagge del Pirgo e della Marina: impiegano anche diversi minuti per individuare la preda giusta, ma una volta messa nel mirino non la mollano fino alla fine. Colpi da mettere a segno a tutti i costi, relativamente facile, considerato che dopo lunghi minuti di osservazione, i ladri entrano in azione ma solo nell’arco di tempo in cui i bagnanti si spostano dal lettino all’acqua, quando difficilmente hanno modo e voglia di voltarsi indietro. I vicini di ombrellone poi non fanno caso mai a nulla e sono in pochi quelli che hanno dichiarato di aver notato in spiaggia figure sospette, per nulla somiglianti a dei semplici bagnanti. Diverse denunce nelle scorse ore sono state presentate al commissariato di viale della Vittoria, che secondo indiscrezioni avrebbe già incrementato i controlli nelle zone più a rischio, nonostante i servizi da espletare a ridosso di Ferragosto siano innumerevoli. Portati via zaini, portafogli, orologi e oggetti di valore nelle scorse ore, sempre con la stessa tecnica. Le vittime sono persone di ogni età, che vivendo in semplicità, una volta in spiaggia per spuntarla sul caldo torrido, difficilmente fanno caso a chi le spiagge le raggiunge ogni giorno per motivi completamente diversi. Il monitoraggio delle aree a rischio è partito, la caccia alle persone sospette già riconosciute da alcuni bagnanti, anche. L’invito è quello di fare molta attenzione.