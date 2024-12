“Baby” spacciatore nasconde droga nella stufa a pellet. Scoperto finisce in manette. È accaduto giovedì notte quando i carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 19enne di Bomarzo.

Tutto è nato dal controllo di un 20enne romano, fermato da una pattuglia della Stazione di Soriano nel Cimino lungo la strada provinciale Ortana e trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla prefettura della Capitale come assuntore ma i militari hanno proseguito gli accertamenti per individuare dove il ragazzo aveva appena comprato lo stupefacente.

Sono così arrivati a un amico bomarzese cui è stata immediatamente perquisita casa. Qui, nascosti all’interno di una stufa a pellet, sono stati trovati 114 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Materiale che è stato sequestrato. Il 19enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria