CIVITAVECCHIA – Un nuovo centro per l'Avis comunale di Civitavecchia. L’associazione ieri ha, infatti, organizzato una raccolta straordinaria di sangue davanti all'Hotel San Giorgio. L'iniziativa, tenutasi dalle 6:30 alle 12, ha visto la partecipazione attiva della comunità, concludendosi con successo: sono state raccolte 31 sacche in autoemoteca e 9 in sede (all’ospedale San Paolo) e 1 plasmaferesi. Oltre alla possibilità di donare sangue, i partecipanti hanno ricevuto una colazione offerta dall'Hotel San Giorgio e controlli di vitamina D, PSA e TSH reflex. Un grande gesto di solidarietà che ha coinvolto numerosi cittadini. La sezione Avis di Civitavecchia è da sempre molto attiva sul territorio e lo dimostrano gli ottimi risultati che sta raggiungendo e la rete di associazioni, istituzioni e realtà che è riuscita a mettere in piedi consentendo di raccogliere sangue e fare del bene. Solo pochi giorni fa, ad esempio, il presidente Fabio Lisiola e alcuni rappresentanti di Avis e dell’associazione Amici del Mare hanno incontrato il comandante della Capitaneria di porto Michele Castaldo dopo il successo delle iniziative in porto.

