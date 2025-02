LADISPOLI – Una Mercedes a fuoco con le fiamme che poi colpiscono altre due macchine parcheggiate. Notte di paura al Cerreto in via Bruxelles con i pompieri di Cerenova arrivati in tempo per evitare che anche altre vetture venissero danneggiate dal rogo esploso per circostanze ancora da chiarire a fondo. E ciò che inizialmente sembrava soltanto un corto circuito, con il passare delle ore ha fatto spazio ad altre ipotesi sentendo il racconto del proprietario della Mercedes, un artigiano locale. «Ritengo sia doloso anche perché le telecamere private hanno filmato due persone incappucciate nelle vicinanze della mia auto che è andata completamente distrutta. Ho presentato una denuncia in caserma». Sarà compito ora dei carabinieri ladispolani stabilire se possa trattarsi di un raid doloso oppure no, ed eventualmente stabilire il movente. Incenerita dall’incendio la sua Mercedes, la cui carcassa è stata già rimossa con il carroattrezzi e danneggiate pesantemente anche una Lancia Y e la Dacia Sandero spostata appena in tempo da una donna. Fino alla mattina successiva nell’intera zona si è avvertito un odore forte di bruciato.

Nell’ultimo mese diversi i casi di macchine a fuoco tra Civitavecchia e Santa Marinella anche se per circostanze tutte diverse tra loro.

