LADISPOLI – Visita in ben due scuole di Antonello Aurigemma, presidente del consiglio regionale del Lazio. È stato accolto dall’istituto comprensivo Corrado Melone e poi dalla Don Milani di Cerveteri. «Una bella giornata - afferma Aurigemma - queste sono importanti occasioni di confronto e di ascolto. Colgo l’occasione per ringraziare il dirigente scolastico, tutti gli insegnanti e il personale, per il grande lavoro che svolgono. Questi istituti comprendono asilo, elementari e medie. Si tratta di una fase delicata della formazione e della crescita degli alunni, dove iniziano ad apprendere, conoscere, relazionandosi e confrontandosi con gli altri». Il presidente ha spiegato e illustrato quali siano le funzioni e le attività del Consiglio. «Noi, da mesi – aggiunge - abbiamo iniziato a ospitare le scuole alla Pisana, proprio per mostrare i luoghi, le aule del consiglio regionale, evidenziando anche ruolo e funzioni. Il nostro obiettivo è quello di svolgere il ruolo di supporto e affiancamento alle attività delle scuole, degli insegnanti, dei dirigenti, e dei giovani in questo periodo di crescita e di sviluppo. Tali incontri sono utili anche per ascoltare criticità ed esigenze, al fine di adottare decisioni che siano realmente vicine alle istanze emerse». Erano presenti, tra gli altri, la consigliera comunale di Ladispoli, Franca Asciutto e il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti.

