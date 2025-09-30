FIUMICINO - «Un atto vile e vergognoso, l’ennesimo gesto violento e intimidatorio mosso contro chi si batte a difesa dei diritti dei più deboli. A Emanuela Isopo della Segreteria Nazionale Unione Inquilini, vittima del taglio delle gomme della propria auto mentre era parcheggiata nei pressi di casa nel Comune di Fiumicino, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza».

Lo ha dichiarato Marco Possanzini, consigliere AVS del X Municipio.

«Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce su quanto accaduto - ha sottolineato Possanzini - assicurando alla giustizia i criminali che armati di coltello hanno posto in essere questo gesto vigliacco e intimidatorio. C’è un clima di odio, di intolleranza, di evidente “non sopportazione”, che colpisce quelle persone che si battono a difesa dei diritti dei più deboli, verso sindacalisti e politici che si impegnano ogni giorno per accendere una luce lì dove qualcuno vorrebbe il buio pesto, un clima che deve preoccuparci seriamente.

Non in ultimo vanno in questa direzione anche le scelte del Governo Nazionale che attraverso il dl sicurezza criminalizzano il dissenso, chi si batte per difendere un diritto, chi non piega la testa. Conosco Emanuela da tanti anni, molte battaglie così come i picchetti antisfratto ed un periodo di collaborazione in sede, ci hanno visti insieme e so che non si farà intimidire da niente e da nessuno. Ma non basta. Abbiamo il dovere di non lasciare sola Emanuela e chi come lei si batte per una società più giusta. Noi ci siamo e, senza fare passi indietro nemmeno per prendere la rincorsa, saremo al fianco di Emanuela così come delle battaglie dell’Unione Inquilini», ha concluso Possanzini.

