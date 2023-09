CERVETERI - «Quando decidi di imboccare una via sconosciuta a Cerveteri e ...». La scena è quella vista già diverse volte sul territorio: cumuli di rifiuti abbandonati in mezzo alla strada. Le più colpite sono le zone periferiche. Protagoniste dell’ennesimo scempio causato dagli incivili questa volta via Rovine Casl Guitti e via Aviatina. Nemmeno il cartello posizionato lungo l’arteria, “Area videosorvegliata”, è riuscito a fare da deterrente. Questa volta le “pecche” non sono da addebbitare agli enti preposti. Stando alle testimonianze, infatti, di chi si ritrova a passare spesso nella zona, l’area viene ripulita quasi quotidianamente. Ma gli incivili, come direbbe un detto, “perdono il pelo ma non il vizio”. «Da quando c’è la differenziata, lì si è riempito», scrive Augusto. Per i cittadini l’unico possibile deterrente, potrebbe essere l’installazione di fototroppole così da scovare gli incivili. «Tanto noi paghiamo anche le “pulizie straordinarie” in bolletta», commenta Stefania.

Dalle zone più rurali a quelle costiere la situazione purtroppo non cambia. In estate sono state decine le segnalazioni da parte dei residenti di Cerenova e Campo di Mare, di rifiuti abbandonati qua e là sul territorio, in questo caso, probabilmente dai vacanzieri. Anche il primo cittadino era intervenuto, in una occasione, puntando il dito contro chi sporca. Ma agli annunci, ora, i residenti, chiedono di passare ai fatti.

