ALLUMIERE: È convocata l'assemblea generale dell'associazione "Madonna delle Grazie". L'incontro è in programma presso l'Auditorium in piazza della Repubblica alle ore 18 del giorno 21 marzo in prima convocazione, in seconda convocazione, invece, alle ore 10 del giorno 22 marzo.

L'assemblea è convocata per discutere e deliberare su uno specifico ordine del giorno che vede come punti di discussione le dimissioni del presidente, la sostituzione nel consiglio direttivo dei consiglieri dimissionari e varie ed eventuali. Il presidente della associazione Madonna delle Grazie di Allumiere, Mario Flamini, invita tutti i soci a partecipare.

