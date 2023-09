FIUMICINO - «La riapertura delle iscrizioni al trasporto scolastico sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito del Comune e pertanto sarà possibile fare richiesta del servizio a partire dal 26/09/2023». Lo fa sapere, in una nota, l’assessore al Tpl, Angelo Caroccia, che aggiunge: «Dobbiamo prendere atto che quest’anno il Comune ha ricevuto un totale di 1166 domande, circa 350 in più rispetto agli anni precedenti».

«L’Amministrazione sta facendo un grande sforzo per poter soddisfare il maggior numero di richieste possibile tenuto conto della disponibilità residua. Per questo sono state attivate ben 35 linee con altrettanti scuolabus. Inoltre, con la partenza degli orari definitivi sarà attiva l’App che permetterà ai genitori di monitorare in tempo reale lo scuolabus e la presenza a bordo proprio figlio».