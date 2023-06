CIVITAVECCHIA – Nella notte è stata registrata una intrusione all’interno degli uffici dello screening della Asl Roma4, localizzati al piano terra di via Terme di Traiano.

I primi dipendenti giunti presso la sede hanno avvisato le forze dell’ordine che stanno procedendo ai rilievi e alle successive indagini. Sono stati riportati lievi danni ad alcune librerie e cassettiere, divelte e fatte cadere.

Da una prima ricognizione non risultano sottrazioni di computer o altro materiale digitale presente nella sede.

«Ringrazio le forze dell’ordine per la grande collaborazione dimostrata in questa intrusione nei locali dello screening. Allo stesso modo voglio sottolineare la grande professionalità del team della dottoressa Galliano che ha iniziato sin da subito a lavorare per mandare avanti gli importanti progetti legati allo screening anche in questo giorno di difficoltà», ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga.

