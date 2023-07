CIVITAVECCHIA – La Polizia non abbassa la guardia per quanto riguarda la movida civitavecchiese. L’altra sera, infatti, gli agenti del commissariato hanno eseguito una serie di controlli, riuscendo ancora una volta ad accendere i riflettori sulle mancanze dei locali pubblici e sul consumo di droga in zona Pirgo. È stato infatti organizzato un nuovo servizio che ha visto la partecipazione delle voltanti e della squadra di polizia giudiziaria, oltre a quella dell’amministrativa del commissariato, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Polizia locale, del Reparto prevenzione crimine di Roma e del Reparto mobile della Questura. Civitavecchia, Santa Marinella e la zona di Santa Severa sotto la lente delle forze dell’ordine, che hanno concentrato la loro azione sulla prevenzione dei reati, degli illeciti amministrativi, dell’abusivismo commerciale e sulla violazione delle norme relative alla somministrazione di cibi e bevande. Al termine dell’attività è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un esercizio commerciale, mentre tre sanzioni amministrative hanno riguardato altrettanti assuntori di sostanze stupefacenti, segnalati all’Autorità. Oltre alle infrazioni al codice della strada, la Polizia ha sequestrato oltre sei grammi di hashish nell’ambito delle segnalazioni all’Autorità e oltre 26 grammi della stessa sostanza. A carico di ignoti, poiché abbandonati alla vista delle divise.