LADISPOLI – Proposta di matrimonio tra la folla, sul palco, durante la festa salsera inserita nel programma estivo del comune. E il fatidico “sì” è arrivato tra le lacrime e gli applausi del pubblico presente in piazza Rossellini per divertisti. Tutto merito di Mirko Vacca Pito, istruttore di palestra ladispolano, che si è inginocchiato di fronte alla sua futura sposa bendata (foto Ivano Lucarelli).

Il noto Kimbo ha stoppato i balli. Quando è partito in sottofondo Marry You di Bruno Mars, Serena, anche lei istruttrice, ha guardato il futuro sposo negli occhi ed è scoppiata in lacrime. I due si sono abbracciati, baciati condividendo insieme un momento davvero speciale. «Dopo il grande dolore per la scomparsa dei miei genitori – ha detto Mirko – ci si deve rialzare in piedi e si deve andare avanti. Serena è la mia forza». Il personal trainer ora è davvero felice. «Dovevo dare una svolta alla mia vita, con Serena condividiamo anche la stessa passione lavorativa. Stiamo insieme dal 2009, siamo molto uniti».

Si parla di amore in questi giorni. E ha fatto notizia anche l’appello social di un residente cerveterano che ha incontrato una donna in treno, l’altro pomeriggio, ma quando lei è scesa non ha avuto il coraggio di chiederle il numero. Per Bruno è stato un colpo di fulmine. «Buongiorno, sto cercando una signora di Cerveteri che era sul treno delle 16.12 da Roma a Pisa. Si è seduta di fronte a me e con lei ho scambiato quattro chiacchiere». Poi l’Sos d’amore. «Peccato che sei scesa presto, se mi leggi fatti viva, grazie». La richiesta dell’uomo è stata condivisa da pendolari e cittadini.

