Si avvicina la nuova edizione del Festival della Scienza e della Ricerca. L’edizione 2024 della manifestazione organizzata dall’Università degli Studi della Tuscia, in sinergia con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori e con il progetto Net-SciencE Together di cui l’università è partner insieme ad altri atenei ed enti di ricerca, si svolgerà da lunedì 23 al 30 settembre e il giorno 11 ottobre a Viterbo e Tarquinia.

La manifestazione, patrocinata dalla Fondazione Carivit, dal Comune e dalla Provincia di Viterbo e dal Rome Technopole, ospiterà anche quest’anno interventi di studiosi di fama internazionale che affronteranno diversi argomenti, per un ricco programma.

Si parte lunedì 23 settembre con Enrico Porceddu che parlerà di sicurezza e salubrità della produzione alimentare, per proseguire con diversi ospiti, tra cui Elide Pittarello (“Violenza della tecnica e compassione della memoria nell'opera di Julio Llamazares”, 24 settembre), Giovanna Costanzo (“Come tutto è cominciato: dalla chimica prebiotica agli acidi nucleici”, 25 settembre), Corrado Bonifazi che affronterà i temi della realtà attuale delle migrazioni internazionali (26 settembre) mentre Piero Genovesi il 27 parlerà di cosa sono le specie aliene, perché dobbiamo temerle e come le possiamo combattere.

La serie di conferenze sarà conclusa da Alessandro Roncaglia (“L’arcobaleno del potere”, 30 settembre). Oltre alle conferenze sono in programma le visite guidate all’Orto Botanico “Angelo Rambelli” (24 e 26 settembre), e al Centro Ittiogenico sperimentale delle Saline di Tarquinia (25 settembre).

Inoltre, il 28 settembre giornata in cui sarà possibile visitare l’Azienda Agraria dell’Ateneo e partecipare ad un evento con degustazione per scoprire il mondo delle zucche.

Sempre nell’ambito del Festival, il 27 settembre si svolgerà la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori” che sarà una speciale occasione per incontrare le ricercatrici e i ricercatori dell’Università della Tuscia, partecipare dal vivo ad esperimenti e parlare delle numerose ricerche in corso nell’ateneo viterbese. La manifestazione, che prevede anche eventi speciali, si concluderà venerdì 11 ottobre con il tradizionale evento “Esperimenti in cortile” che si svolgerà presso il cortile di Palazzo dei Priori. Tutti i dettagli del ricco programma sono disponibile sul sito dell’Ateneo link https://bit.ly/programmafestivalscienzaericerca2024

Per qualsiasi informazione e per la prenotazione delle scuole si potrà scrivere all’indirizzo e-mail: festivalscienzaericerca@unitus.it.