CIVITAVECCHIA – La volante del commissariato che in tarda serata pattuglia il territorio e una inaspettata richiesta di aiuto. «Correte, aiutatemi: mia moglie sta per partorire». Gli agenti del commissariato per un attimo saranno rimasti a bocca aperta, quando quell’uomo si è fiondato in strada per chiedere di essere aiutato. Manca poco, il parto è imminente, così i poliziotti alla guida della volante, a sirene spiegate fanno da apripista all’auto dell’uomo, che in pochi minuti raggiunge il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. La moglie in fretta e furia viene trasferita al reparto di Ginecologia: solo il tempo di entrare e la bambina nasce. Una meravigliosa femminuccia sabato notte è venuta alla luce per la gioia dei sui genitori, degli operatori del San Paolo e dei poliziotti del commissariato il cui supporto è risultato determinante.