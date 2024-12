CERVETERI – Stavolta il ladro ha fatto cilecca. O meglio, dopo aver rubato in un appartamento è stato colto sul fatto e arrestato dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia. Un blitz in piena regola della Sezione Radiomobile quello dell’altra notte. A finire in manette un 40enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, e residente nel comune di Ladispoli, “pizzicato” mentre tentava di fuggire da un appartamento e gravemente indiziato del reato di furto. Non ha opposto resistenza. Secondo la ricostruzione degli stessi carabinieri, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso e aver forzato la porta del garage, stava provando la via della fuga. L’uomo, dopo aver sottratto alcuni attrezzi da lavoro e alcuni vestiti, era già pronto di fatto ad allontanarsi rubando anche la macchina del proprietario che rincasando e spaventato da alcuni rumori, ha immediatamente chiamato il 112 fornendo all’operatore della Centrale Operativa di via Antonio da Sangallo tutte le informazioni del caso. L’arresto è stato già convalidato dal tribunale di Civitavecchia e il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma. Un segnale delle forze dell’ordine dopo tante richieste da parte della popolazione locale stanca per i tanti raid subiti. Come ad esempio nelle frazioni balneari di Cerenova e Campo di Mare, tutti raid segnalati puntualmente dai cittadini sulla pagina Facebook del comitato di zona o su quella del Controllo del vicinato.

Non va meglio al Sasso, la località dove risiedono alcuni ristoratori finiti anche loro nel mirino dei topi di appartamento. «La situazione non è decisamente delle migliori – ha detto Francesco Di Giancamillo, residente al Sasso – ad inizio del nuovo anno fonderemo un comitato di zona a Pian della Carlotta e credo che tra le proposte ci sarà quella di avviare le ronde notturne, ovviamente senza alcun tipo di arma ma solo con torce in mano in grado di avere un occhio in più sul territorio e avvisare in caso di necessità le forze dell’ordine. Ritengo che possano essere un buon deterrente».

