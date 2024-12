LADISPOLI - Tutto pronto in città per “Aspettando la Sagra”. Da oggi al 7 aprile, infatti, in piazza Rossellini, i protagonisti saranno proprio loro: gli agricoltori. Spazio a stand dedicati alla categoria e ai prodotti a chilometro zero con interventi e diversi ospiti che accompagneranno residenti e turisti in una tre giorni dove si racconterà l’importanza della piccola agricoltura sostenibile ed una spesa più consapevole. «Questo evento – ha commentato l’assessore al Turismo, Marco Porro - è un anticipo della Sagra del Carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 12 al 14 aprile. Aspettando la Sagra sarà una tre giorni di sensibilizzazione e l’occasione per consentire ai nostri agricoltori di avere una vetrina importante. In piazza Rossellini, inoltre, saranno presenti anche alcune piccole proposte di cucina». «Aspettando la Sagra - ha commentato il presidente della Pro Loco di Ladispoli, Claudio Nardocci - è una festa nella festa e sottolinea quanto tutta la cittadinanza è impaziente a festeggiare la Sagra del Carciofo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA