CIVITAVECCHIA – Momenti concitati nella tarda mattinata di oggi in via Galileo Galilei: una donna, rientrata a casa, si è resa conto di aver ricevuto una visita dai ladri. A rendere ancora più complicato il quadro, il fatto che la proprietaria di casa non riuscisse ad aprire il portone con le chiavi, particolare che ha indotto a credere che i malviventi, credendo di essere stati sorpresi dall’inatteso arrivo della signora, potessero essersi barricati all’interno dell’appartamento. Motivo per il quale è scattata la segnalazione al 112. Sul posto si è precipitato un’autoradio dei Carabinieri, ma visto il complesso scenario nel quale i militari si sarebbero potuti trovare ad operare, è stato chiesto ausilio ai Vigili del fuoco per riuscire ad avere libero accesso all’abitazione. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno forzato il portone di ingresso dello stabile posto al secondo piano della palazzina e una volta all’interno, alla presenza della proprietaria di casa, i Carabinieri non hanno potuto fare altro che constatare che i ladri avevano già ripulito l’appartamento, prima di darsi alla fuga.