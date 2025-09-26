PHOTO
Sono in corso da oggi pomeriggio nella zona di Calcata le ricerche di uomo di 83 anni, nato in Italia ma residente negli Stati Uniti, di cui si sono perse le tracce.
Da ore le forze dell’ordine sono mobilitate per cercarlo in una zona che si presenta impervia e boschiva.
L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta ai carabinieri che hanno immediatamente attivato le procedure di ricerca.
Sul posto sono intervenuti i volontari della la protezione civile e i vigili del fuoco con squadre specializzate di topografia applicata al soccorso, impegnate nella pianificazione delle operazioni di ricerca.
Nel pomeriggio sono stati impiegati anche un elicottero e droni, strumenti fondamentali per ampliare l’area di perlustrazione.