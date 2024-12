TOLFA - Antonio Morra (noto a tutti come Buzzico) è il nuovo coordinatore dell'attivissimo gruppo di Protezione Civile di Tolfa al posto del coordinatore dimissionario, Antonio Filabozzi. Dopo tanti anni in prociv come volontario e come eccellente coordinatore Antonio Filabozzi per problemi di salute si è dimesso. Eletti nel nuovo direttivo Poche settimane fa, quindi, si è svolta l'assemblea per rinnovare le cariche sociali. All'unanimità ad essere votato ed eletto è stato Antonio Morra. Oltre al coordinatore Morra è stato eletto il nuovo vice coordinatore: Raffaele D'Angelo. Del nuovo direttivo fanno parte: Sara Ciambella, Gessica Marcucci, Luca Carolini e Massimiliano. Anche se dimissionario l'ormai ex coordinatore, Antonio Filabozzi, che è una persona straordinaria, continua ad essere presente e vicino al gruppo di volontari a cui non fa mancare il proprio sostegno. Antonio Morra è un ragazzo molto apprezzato a Tolfa sia per le due doti umane che per il suo talento da chef e in questo settore chef Morra promuove e valorizza la cucina tolfetana. Morra è un ragazzonsensibile e altruista e durante il periodo del covid è stato uno degli angeli di Tolfa: ha preparatobe donato eccellenti piatti già cucinati a tante persone sole ed è è stato ed è sempre in prima linea nella solidarietà e nel sociale. "Questa estate sono stato eletto dai soci della protezione Civile di Tolfa per proseguire un percorso iniziato anni fa con nuovi volontari e volontari storici - spuega il neo coordinatore Prociv di Tolfa, Antonio Morra - ringrazio chibha creduto in me e cercherò di fare del mio meglio. Ringrazio Filabozzi che continua a consigliarci e absostenerci, a tutti i volontari storici che sono preparati e hanno molta esperienza sul campo e possono insegnarci tante cose. Sono molto contento di questo incarico perchè reputo la Protezione Civile una associazione importante per ogni comune e, in particolare, nel nostro paese, dove i volontari della Prociv hanno fatto di tutto e sono stati sempre in prima linea nelle emergenze di ogni tipo a Tolfa e dovunque c'è stato bisogno. Sono consapevole che è un ruolo che richiede grande impegno e, come ogni incarico di responsabilità va affrontato con serietà". Antonio Morra poi conclude: "Dopo un estate intesa di interventi ordinari e straordinari stiamo collaborando con le istituzioni e le protezioni civili del territorio per svolgere al meglio il servizio di volontariato nella protezione civile. Approfitto per ricordare a tutti che la protezione civile di Tolfa è aperta a tutti i nuovi volontari che si vogliono iscrivere. Vi aspettiamo". Lassù a godere di questo traguardo raggiunto dal figlio e a festeggiare c'è sicuramente il papà di Antonio Morra, ossia Alberto, un eccezionale e indimenticabile uomo, che ha svolto nel migliore dei modi il suo ruolo di vigile, ristoratore, papà, marito e nonno, Alberto Morra e che ha lasciato un segno in tutti i tolfetani; Alberto Morra era molto amato dai bambini perché interpretava Babbo Natale.

