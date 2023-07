RONCIGLIONE - «Annunci falsi con l’immagine di Marco Mengoni, attenzione alle truffe sui social”» Lo staff del cantante di Ronciglione interviene su Twitter per allertare fan e seguaci su quanto circola online. «Ci sono arrivate tantissime segnalazioni di annunci che girano in rete e che sfruttano indebitamente l’immagine di Marco per raccontare presunte operazioni di investimento fatte da Marco o per promuovere servizi finanziari neanche conosciuti da Marco», si legge su Twitter. «Se non avessi corso il rischio di fidarmi di Elon Musk – si legge in uno dei tanti annunci farlocchi pubblicati dal team Mengoni sui social per far capire ai fan su cosa fare attenzione -, dubito che oggi sarei seduto qui a raccontarvi come ho guadagnato il mio primo milione di euro». Lo staff dell’artista della Tuscia spiega e comunica ai follower che si tratta di annunci falsi e lancia l’allarme: «Sono post, annunci e articoli completamente falsi, non cliccate per aprirli». Il team di Mengoni aggiunge: «Continuate a farci questo tipo di segnalazione». «Ancora una volta grazie - conclude - per il supporto che ci state dando per bloccare la diffusione di questi messaggi falsi e ingannevoli»