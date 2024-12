TOLFA - È stata l'eccezionale buttera di Tolfa Roberta Santoni l'ospite di una riuscita iniziativa che si è svolta nei locali dell'Aps “La Rocca” e che è stata promossa dalla stessa associazione in collaborazione con la Fidapae-BPW di Tolfa. Laura Santoni è stata protagonista del docufilm “The Lone Girl – L’ultima buttera” di Marco Amenta: l'opera è stata presentata al Biografilm Festival sei anni fa e poi è stata proiettata a Tolfa. “Una donna dolce e simpatica nascosta sotto la dura scorza di buttera”: così la descrive ognuno che ha la fortuna di conoscerla.

Roberta Santoni viene da una famiglia tolfetana di allevatori e lei ha seguito le orme del papà compiendo una scelta di lavoro non facile visto che un mondo in cui la presenza maschile è da sempre dominante. Roberta Santoni si occupa delle vacche maremmane che vivono allo stato brado e della doma dei cavalli e proprio di questa vita dura lei l"ha raccontata nel docufilm, ma anche durante la serata promossa dall'Aps La Rocca e dalla Fidapa di Tolfa. Tante le persone che sono intervenute e che sono rimasti affascinati da Roberta e dal suo racconto. Con semplicità e verità ha spiegato i vari aspetti del suo mestiere e anche dei suoi problemi quotidiani. Alla serata ha partecipato anche la mamma di Roberta: la signora Santoni senza mezze parola ha confessato di essere preoccupata per il futuro della figlia e che vorrebbe per lei un lavoro più sicuro e meno faticoso. Intanto la mamma si è portata avanti e obbligato Roberta a presentare la domanda da bidella. Roberta ha poi annunciato di aver venduto tutto il settore delle vacche, dedicandosi solo ai cavalli. Alla serata è stara presente la sindaca Stefania Bentivoglio che ha portato i saluti dell’amministrazione. Sono intervenute Daniela Cedrani e Adriana Adriani rispettivamente presidenti dell'Aps “La Rocca” e della associazione Fidapa. Sempre presente la past president Giuseppina Esposito e con lei c'era la vice presidente Patrizia Botticelli “Un esempio di donna fantastica ! Una lady Oscar di casa nostra! Determinata, verace,autentica che affronta le difficoltà senza piangersi addosso, pronta a chiedere aiuto (e consigli) nel momento del bisogno a chi ha più esperienza di lei”. Giuseppina Esposito, past president della Fidapa di Tolfa in un post su Facebook ha commentato: "Il passato e l'esempio di un padre ha influenzato fortemente ogni scelta di Roberta. Ogni cosa di ciò che siamo: azioni, parole e sguardi riguarda sempre e soprattutto chi decide col cuore. L'allevatrice tolfetana è stata la protagonista Fidapa: ci ha raccontato del suo docu-film ''The Lone Girl - L'ultima buttera'' e ci ha aperto il cuore. Ci ha parlato della vita di buttera non certo facile per una donna, alle prese con un mestiere per eccellenza maschile e con problemi quotidiani economici come la fuga improvvisa del toro Ercolino. Roberta è l'emblema di quella tolfenità verace legata alla terra, ai cavalli, alle tradizioni".

