TOLFA - Ancora furti in collina. Due giorni fa un'altra villetta in zona Casalaccio a Tolfa è stata visitata dai ladri e sono stati portati via I soldi: "Per fortuna avevo in casa pochi soldi - spiega la proprietaria - è successo mentre dormivamo e non ci siamo accorti di nulla; ci siamo svegliati intorpiditi. Ci siamo accorti al mattino che sul comodino e sul comò, quando mi sono svegliata, non abbiamo trovato l'anello che metto ogni sera sul comodino e il portafoglio era fuori dalla borsa. È allucinante che questi ladri che da mesi fanno razzie nelle case del paese e in quelle di campagna. Ci sentiamo abbandonati e in balia dei malviventi". I residenti di Tolfa sono impauriti e, allo stesso tempo, si dicono arrabbiati e stanno chiedendo la presenza più massiccia sul territorio dei residenti. Per cercare di fermare questa installazione i residenti stanno anche cercando di organizzarsi con ronde.

