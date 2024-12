NEPI - I ladri tornano a colpire nella zona dei Cimini e, in particolare, a Nepi e Ronciglione. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi, sono state alcune ville in via del Cerro nel paese delle acque minerali.

Stando a quanto si è appreso, le abitazioni, pur trovandosi nella zona del centro, sarebbero abbastanza isolate da essere prese di mira dai soliti ignoti. A denunciare l’accaduto è lo stesso sindaco nepesino, Franco Vita che, attraverso i social, ha fatto un appello alla cittadinanza.

«Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine – ha fatto sapere il primo cittadino – sono stati perpetrati tre furti in villini su via del Cerro. I ladri stanno prendendo di mira abitazioni isolate situate all’esterno del centro abitato. Un invito a tutti alla massima attenzione e se possibile inserire un impianto di allarme».

Vita ha invitato i cittadini alla massima allerta, chiedendo di segnalare movimenti sospetti alle autorità. «Le forze di polizia carabinieri e polizia locale, di concerto, continuano nella sorveglianza con un impegno costante. Inoltre chiedono anche la collaborazione dei cittadini invitandoli a fornire notizie in merito a movimenti di persone non note».

Allarme anche a Ronciglione, sempre nella giornata di martedì: qui i furti in abitazione sarebbero stati perpetrati intorno alle 18,30.

Alcuni cittadini hanno lanciato un appello a chi ha delle telecamere: «Chiunque abbia delle telecamere installate fuori le vostre abitazioni è pregato gentilmente di controllare le registrazioni dalle ore 18.30 in data 10.12.24. (visto che si sono anche arrampicati nei palazzi), se notate un auto ‘strana’ o qualcosa di particolare, è pregato di segnalarlo alle forze dell’ordine. Stiamo attenti al minimo rumore».

I ladri entrerebbero anche con persone in casa che stanno cenando o dormendo.

«Tirano su le serrande – raccontano alcuni cittadini -, sfondano le finestre e entrano anche con la gente dentro. Tutto questo naturalmente con il minimo dei rumori. Quindi molta attenzione soprattutto se siete in casa da soli perché potreste stare a cena in cucina e in camera poi trovate la sorpresa». Alcuni cittadini avrebbero segnalato anche ladri acrobati che si sono arrampicati fino al terzo piano. Una situazione particolarmente preoccupante per i cittadini: già nelle scorse settimane, alla fine del mese di ottobre, si erano verificati diversi furti sempre nella zona dei Cimini. Nella frazione sorianese di Chia, due le villette oggetto dei malintenzionati, entrambe in via Vittorio Emanuele: in un caso i ladri, intorno alle 21, erano stati messi in fuga dal proprietario che, uscito di casa per gettare la spazzatura, si era ritrovato i due malviventi in procinto di scavalcare la recinzione; nel secondo caso, invece, i malviventi erano riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione quando la proprietaria era fuori per lavoro, mettendo tutto a soqquadro, prima di dileguarsi senza asportare alcun oggetto di valore.

Il Comando provinciale dei carabinieri, va detto, ha intensificato i controlli e invita i cittadini a segnalare personaggi e auto sospette.

©RIPRODUZIONE RISERVATA