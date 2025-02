ALLUMIERE - Si terrà domenica 23 febbraio ad Allumiere la bellissimainiziativa: "Il Cammino dei piccoli Minatori"

Questa iniziativa è rivolta a piccoli esploratori dai 5 anni in accompagnati almeno da un adulto

"Sarà un vero e proprio cammino, come quello dei grandi, ma a misura di bambino - spiegano gli organizzatori - attraverso ambienti di grande importanza e bellezza naturalistica. Partendo dal centro di Allumiere seguiremo il sentiero azzurro, il percorso più breve del Cammino dei Minatori, detto anche l’anello dei faggi. Attraverseremo infatti il Monumento Naturale “il faggeto”, un bosco davvero unico sia per la presenza di questa essenza arborea che è insolito trovare a queste altitudini, sia per la ricchezza della sua fauna, ma anche per la presenza di testimonianze delle antiche attività estrattive di questa zona".

L’escursione non presenta nessun passaggio difficile o esposto. Si procederà lentamente, si aspetterà tutti e si godrà della natura

La quota di partecipazione per i bambini è di 6 euro; per gli adulti è invece di 15 euro

È bene indossare abbigliamento ed equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking e abbigliamento comodo a strati, kway o mantellina per la pioggia, cappello e crema solare, zaino con pranzo al sacco, snack e acqua e abbigliamento e scarpe di ricambio (da lasciare in auto).

L'appuntamento è alle ore 10 ad Allumiere (il punto esatto verrà comunicato dopo la prenotazione)

La prenotazione è obbligatoria tramite messaggio WhatsApp al 3404084321 entro sabato 22 febbraio. Nel messaggio è necessario indicare, nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ogni partecipante (dati necessari per poter stipulare la polizza infortuni giornaliera)

