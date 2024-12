TARQUINIA - In occasione della Giornata internazionale della donna, Anbi Lazio ha celebrato il valore delle donne nel settore della bonifica. Si è infatti riunito il comitato Pari opportunità (Cpo) di Anbi Lazio per riconoscere il tributo fondamentale che le signore Fabiola Dessy, Rosa Tomaso, della sede di Roma e Clementina De Carli della sede di Tarquinia, prossime alla pensione, hanno dato, dedicando la loro vita professionale alla bonifica, al settore. Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio, e Patrizia La Rosa, presidente del Cpo, hanno dichiarato congiuntamente: “Nel mondo della bonifica, il ruolo femminile è essenziale. Le donne hanno sempre contribuito e il loro impegno è sempre più riconosciuto. È importante evidenziare l’importanza delle donne nel settore e denunciare ogni forma di violenza e discriminazione nei loro confronti. Nessuna donna deve sentirsi sola. Le donne devono godere di pari diritti, dignità e compensi. Anbi Lazio si impegna a promuovere la parità di genere e a combattere ogni forma di discriminazione. «Presente all’incontro anche Marina Di Muzio, consigliere del Consorzio di Bonifica Litorale nord che ha tenuto ad aggiungere: “Le donne in agricoltura sono state da sempre un cardine, oggi tributiamo la carriera di tre donne che, insieme a tutte le altre donne presenti nei Consorzi di Bonifica laziali, con il loro impegno hanno contribuito allo sviluppo della moderna bonifica della nostra regione”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA