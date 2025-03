TOLFA - Alunni di Tolfa a scuola di politica e di democrazia al Parlamento. Lo scorso 13 marzo le due classi quinte dell'Istituto Comprensivo di Tolfa, accompagnati dalle loro insegnanti, sono state ospitate nella “Casa della democrazia”, ovvero il Parlamento italiano nella sua sede di palazzo Montecitorio. Questo viaggio di istruzione, da anni è inserito nel Ptof di Istituto come progetto “A scuola di Parlamento “. Grazie all’impegno della referente insegnante Giulia Bentivoglio e alla disponibilità e attenzione dell’onorevole Alessandro Battilocchio, gli alunni hanno potuto vivere un’esperienza veramente unica e informativa. Una volta in classe gli alunni si sono cimentati nella scrittura di un articolo di cronaca ponendo attenzione alle caratteristiche di un testo giornalistico e dando prova di essere delle “penne provette”. Tutti i testi scritti dai ragazzi sono stati eccellenti a dimostrazione della riuscita della visita al Parlamento. Tra i vari articoli scritti dagli alunni della maestra Antonella Tagliani ne spicca uno, quello della promettente baby reporter S. C., la quale sogna di diventare una giornalista parlamentare. “Visita alla Casa della democrazia: una grande opportunità per l'I.C Tolfa - scrive S. C. - giovedì 13 marzo le classi quinte dell'I.C. Tolfa hanno avuto l’opportunità di vistare il maestoso palazzo di Montecitorio, assieme agli insegnanti. La facciata, costruita da Gian Lorenzo Bernini ha lasciato a bocca aperta tutti gli studenti e le studentesse, che, dopo aver ascoltato attentamente la guida parlamentare, che ha fatto un breve e coinvolgente riassunto della storia di questo incantevole palazzo, hanno visitato la Stanza Gialla. Questa prende il nome dall’oro lavorato sopraffinemente che decora ed abbellisce questa camera decisamente elegante. Gli alunni hanno percorso il Transatlantico per poi arrivare all'Aula della Camera dei Deputati. Proprio in quel punto una vista mozzafiato li ha accolti. La vetrata, che faceva da soffitto, lasciava entrare la luce del sole che illuminava l'intera aula. I 50 pannelli sottostanti descrivevano scene di lotta e le pennellate delicate si vedevano appena. L'Emiciclo, composto da posizioni di Centro, Sinista e Destra era incantevole. Vorrei dedicare, però, qualche parola alla Sala Stampa, la stanza in cui vorrei ritrovarmi, magari per caso o per lavoro, un giorno".