CERVETERI - Emozioni e applausi al Museo Nazionale Cerite per l’evento promosso dal regista e attore Agostino De Angelis, nell’ambito della quarta edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” con protagonisti gli alunni della scuola Salvo D’Acquisto. Un evento di rilievo, organizzato dell’associazione Archéoteatron nella persona del presidente Desirée Arlotta, e resa possibile dal Parco Archeologico Cerveteri Tarquinia e dal direttore Vincenzo Bellelli e dai patrocini di Regione, Città Metropolitana e Comune. La location è stata il semplice cortile del Museo, dove un folto pubblico si è accalcato, restando in piedi per tutta la durata dell’esibizione teatrale offerta dagli alunni della Salvo D’Acquisto guidati dalla maestra Daniela Finocchiaro. I ragazzi hanno recitato alcuni brani dell’Iliade, impersonando splendidamente nomi mitici come Achille, Patroclo, Sarpedonte, Priamo, Ecuba, Cassandra e tanti altri, portando in scena in modo spettacolare il frutto dell’intenso lavoro didattico svolto da De Angelis nei mesi scorsi. Meritatissimo il prolungato ed emozionato applauso che i giovani interpreti hanno saputo accogliere.

