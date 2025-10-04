ALLUMIERE – In questi giorni l’amministrazione comunale ha diffuso due importanti comunicazioni rivolte alla cittadinanza, entrambe legate a servizi di interesse collettivo: da un lato la sospensione del conferimento dei rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica comunale, dall’altro le modifiche temporanee alla viabilità in via delle Grazie, dove a breve partiranno i lavori di installazione della fibra ottica. Con una nota ufficiale, il Comune ha informato che fino a nuova comunicazione non sarà possibile conferire rifiuti ingombranti presso l’isola ecologica. La decisione, legata a motivi organizzativi e logistici, mira a garantire una migliore gestione del servizio, che nelle ultime settimane aveva registrato difficoltà legate alla quantità di materiali conferiti. L’amministrazione comunale ha espresso rammarico per il disagio che questa sospensione potrà comportare, invitando tuttavia i cittadini alla massima collaborazione e al rispetto delle regole. È stato ribadito con forza che l’abbandono dei rifiuti in prossimità dell’isola o in aree non autorizzate è severamente vietato, oltre a rappresentare un atto di inciviltà che danneggia l’intera comunità. Il Comune ha quindi rivolto un appello ai cittadini, chiedendo senso civico e responsabilità. Ogni aggiornamento sul ripristino del servizio verrà comunicato tempestivamente tramite i canali istituzionali – sito web, social e avvisi pubblici – così da garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione. Contestualmente, l’amministrazione ha reso noto che da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00, sarà in vigore il divieto di sosta sull’intera via delle Grazie. Il provvedimento, stabilito con l’ordinanza n. 154 del 3 ottobre, si rende necessario per consentire i lavori di posizionamento della fibra ottica, un intervento di grande importanza strategica per il territorio. L’installazione di questa nuova infrastruttura permetterà infatti di migliorare in maniera significativa la qualità della connessione internet, a beneficio di famiglie, attività economiche e uffici pubblici. Durante i giorni di cantiere la Polizia Locale monitorerà la zona per garantire la sicurezza e il rispetto delle disposizioni. Le due comunicazioni pur riguardando ambiti diversi hanno un elemento in comune: richiedono la collaborazione attiva dei cittadini.

