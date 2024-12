ALLUMIERE - Serata particolare e piena di emozioni grazie alle attrici della Compagnia Teatrale di Allumiere. Per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dietro invito del Movimento "Se Non Ora Quando?" di Allumiere, le ragazze della Compagnia Teatrale di Allumiere hanno voluto portare in scena le storie di donne vittime della violenza degli uomini lanciando importanti messaggi.

"È stata una serata piena di emozioni - spiega il regista Achille Sgamma - le ragazze hanno dato il meglio riuscendo a commuovere e a far riflettere tutta la platea intervenuta alla manifestazione. Non posso dire loro altro che grazie: grazie per aver avuto il coraggio di interpretare dei personaggi molto diversi da quelli a cui eravamo rimasti attaccati».

«Tutto questo - aggiunge Sgamma - mi ha fatto capire che questo "Gruppo" in questi anni è cresciuto artisticamente in un modo che non mi aspettavo e che rende me stesso orgoglioso di tutte loro".

Le attrici della Compagnia Teatrale di Allumiere sono state veramente eccezionali e hanno davvero colpito i presenti toccando tutti i cuori.

La perfetta performance delle ragazze della Compagnia Teatrale ha conquistato tutti: in tanti si sono ritrovati con gli occhi umidi e alla sono scrociati fortissimi gli applausi. Antonacci Manuela, Baiocco Rita, Catenacci Alessandra, Ercolani Alessandra e Faggiani Fabiola. Senza dimenticare gli altri Artisti della Compagnia, Cirilli Remo, Del Frate Luigi e Trovarelli Vittorio ed un ringraziamento anche al nostro Leoni Massimo Tecnico Audio e Luci.

