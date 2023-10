CAPRAROLA - Miele, propoli, pappa reale, pollini, melata e molti altri doni dell’alveare per la salute, la gastronomia, la vita quotidiana.

Se ne parla domenica 5 novembre alle Scuderie di palazzo Farnese in occasione della prima edizione di MieLazio, un’intera giornata dedicata appunto ai prodotti dell’apicoltura, un appuntamento aperto a tutti per conoscere il meraviglioso mondo delle api. Numerose le attività previste, per tutti i gusti e per tutte le età, tra cui incontri con gli esperti, seminari, degustazioni, analisi sensoriale guidata per conoscere e riconoscere i mieli, mercatino dei prodotti apistici, giochi per bambini e, al termine, ape…ritivo.

