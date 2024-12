CERVETERI - Un nuovo appuntamento culturale dedicato all'inizio della primavera. È quello che si prepara ad accogliere oggi alle 17.30 la Tomba delle Cinque Sedie della Necropoli Etrusca della Banditaccia. L'appuntamento, "Equinozio di Primavera", promosso dal GAR sezione Cerveteri-Ladispoli-Tarquinia e ideato dal regista e attore Agostino De Angelis, sarà un reading con la partecipazione della giovane allieva Eleonora Pini, tutto dedicato a quel momento importante dal punto di vista astronomico che già i romani chiamavano aequus nox, in cui il giorno e la notte hanno uguale durata e sono in perfetto equilibrio. Il luogo scelto si presta ad apprezzare questo particolare evento naturale, poiché la luce che si sposta nella Tomba delle Cinque Sedie e in particolare nella tipica piazzetta funeraria riservata alle cerimonie sacre e tombe risalenti al periodo orientalizzante, evidenzia il passaggio che scandisce le fasi preparatorie per la grande luce e il grande buio, della vita e dalla morte. Quella luce che proprio all’equinozio rinasce scandendo i ritmi di Madre Terra, momento di rinascita e di magia della vita. L’evento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale nella persona del funzionario responsabile di zona, la dottoressa Rossella Zaccagnini, è inserito nella IV Edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” ideato dallo stesso regista, in collaborazione con l’associazione culturale ArcheoTheatron e dell’Academy for Theater and Cultural Heritage, un contenitore culturale in cui saranno realizzate diverse attività artistiche e culturali e che ha il patrocinio della Regione Lazio e Assessorato alla Cultura, rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival e tourismA. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, per info e prenotazioni: 351 7411409.

