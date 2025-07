ALLUMIERE - C’è un angolo dei Monti della Tolfa che, ogni anno, a luglio, diventa il paradiso dei buongustai e degli amanti della convivialità autentica: è la “Cavaccia” dove da oggi fino a domenica andrà in scena la Sagra del Contadino e Festa della Porchetta, una tre giorni irresistibile che unisce sapori genuini, tradizione contadina, spettacolo e un senso di comunità che conquista tutti.Organizzata dalla Contrada La Bianca, presieduta da Massimiliano Speroni, questa manifestazione è molto più di una semplice Sagra: è un’esperienza che coinvolge i sensi e il cuore. I contradaioli biancoverdi, veri protagonisti dell’evento, sapranno trasmettere a tutti quel forte spirito di appartenenza che rende la loro comunità così unica e speciale. Partecipare alla Sagra del Contadino significa sentirsi accolti come in famiglia, coccolati come a casa dei nonni, circondati da calore umano e da un entusiasmo contagioso. Il menù è da sogno: un vero trionfo del gusto e della tradizione. La cucina è il cuore pulsante della sagra con un menù un omaggio alla gastronomia del territorio, preparato con prodotti locali e con pasta fatta a mano. A deliziare i palati ci penseranno le strepitose cuoche biancoverdi, vere e proprie custodi della tradizione culinaria allumierasca, supportate da addetti alle griglie esperti, norcini d'eccellenza e ristoratori eccelsi che fanno della frazione di La Bianca un punto di riferimento gastronomico del comprensorio.Tra gli antipasti misti e le proposte dei primi piatti, sarà difficile scegliere: lasagna rossa, lasagna bianca ai funghi e asparagi, tonnarelli all’amatriciana, gnocchi asparagi e pancetta e la mitica acquacotta.Tra i secondi, il piatto principe è la porchetta, succulenta e profumatissima, affiancata da salsicce locali, lumache al sugo piccantino, agnello e contorni sfiziosi come patatine fritte e insalata fresca. Per chiudere in dolcezza, una selezione di dessert da applausi: pizza brodosa, ciambelle fritte, sorbetto al limone, Moretta e altre specialità locali. Il tutto accompagnato da birra alla spina , vino locale, acqua e bibite. Il pane giallo del territorio, fragrante e profumato, sarà l’inseparabile compagno di ogni portata. La Sagra del Contadino non è solo un trionfo culinario, ma anche un grande contenitore di eventi e divertimento per tutte le età. Si parte stasera con la suggestiva “Notte del Buttero”; domani adrenalina a mille con il II Memorial “Simone Torroni” in collaborazione con il Motoclub Rugged di Tolfa. Domenica nel pomeriggio la gara degli asini ad eliminazione e, in serata, l’avvincente MiniPalio delle Contrade.La Sagra del Contadino è un evento family-friendly, pensato per accogliere tutti in un’atmosfera spensierata e genuina. La location è ideale per godersi il fresco della sera, con ampi spazi e un'organizzazione impeccabile. Il servizio è veloce, l’accoglienza eccezionale, la cortesia di casa. “Che siate buongustai, amanti della tradizione o semplicemente alla ricerca di un’occasione per stare bene, la Sagra del Contadino e della Porchetta - spiega il presidente della Contrada La Bianca, Massimiliano Speroni - è l’evento che fa per voi. Venite e scoprite l’anima biancoverde della nostra Contrada, assaggiate piatti cucinati con passione e condividete tre serate piene di emozione, musica, sapori e sorrisi. Vi aspettiamo con la forchetta in mano e il cuore aperto”.