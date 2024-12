SANTA MARINELLA - Sarà Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, ad aprire i lavori dell'incontro, organizzato dal presidio di Santa Marinella e Santa Severa di Italia Nostra, in programma oggi pomeriggio alle 16,30 presso la Casina Rosa. Nel corso del confronto aperto ai cittadini, si parlerà del presente e del futuro del mare, delle coste e degli arenili a nord di Roma e soprattutto delle scelte strategiche, economiche e sociali, che delineeranno lo sviluppo di quel tratto di territorio, unico per bellezza e ricchezza di opportunità. Una giornata di riflessione e di proposte alla quale parteciperanno, insieme alla responsabile della Soprintendenza Eichberg, esperti, studiosi ed appassionati in una fase cruciale, con l'approvazione del Pua, del futuro di un territorio che va tutelato e valorizzato.

Chiuderà i lavori dell'incontro, il secondo promosso dal locale Presidio di Italia Nostra, ed aperto agli iscritti ed ai cittadini, Oreste Rutigliano, Presidente della sezione di Roma dell'associazione.

