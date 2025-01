TOLFA - Si è tenuto nei giorni scorsi il secondo incontro del progetto che vede come protagonisti gli ospiti della struttura Rosendhal e i bambini dell'Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 (plessi Grimm, Ranalli e Andersen). Il progetto è finalizzato a promuovere l'incontro intergenerazionale ed è realizzato dalla Casa di riposo Rosendhal, una struttura d'eccellenza sita in Tolfa e dall' Istituto Comprensivo Civitavecchia 2. Si tratta di un percorso iniziato già l'anno scorso e che, partendo dai risultati raggiunti, prosegue anche per quest'anno. In particolare, il progetto è finalizzato all'approfondimento dei cinque sensi attraverso diverse forme artistiche' musicali e letterarie. Gli incontri che si terranno presso la casa di riposo saranno quattro.

Oggi siamo alla seconda tappa e le insegnanti della scuola e gli educatori della struttura si dicono soddisfatti per come tutto sta procedendo: i benefici di questo tipo di incontri e di attività sono infatti molto elevati sia per i bambini che per i nonnetti. "Ci siamo divertiti alla scoperta dei 5 sensi (la mattinata è stata dedicata, in particolare, all'udito).

Abbiamo raccontato la storia di Marilù, ascoltato i rumori del bosco e costruito strumenti musicali da poter suonare insieme, ma soprattutto ci siamo scambiati tanti sorrisi ed energia" ha dichiarato la dottoressa Claudia Pagliarini, direttrice operativa della struttura.

Il prossimo incontro si terrà a febbraio e sia nella casa di riposo che a scuola non si vede l'ora che arrivi il magico momento.