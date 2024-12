MONTALTO - Alla biblioteca comunale di Montalto di Castro un contributo di circa 19mila euro dalla Regione Lazio. L'assessorato alla Cultura con grande soddisfazione rende noto che la Regione Lazio - con determinazione n. G17709 del 29/12/2023 - ha finanziato, dichiarando ammissibile, il progetto presentato dal Comune per la realizzazione di attività di ammodernamento e implementazione di servizi ed eventi presso la biblioteca comunale. L'importo del finanziamento, ripartito su due linee di intervento, è pari a 13.500 per spese correnti relative ad attività ed eventi e 5.400 per spese in conto capitale finalizzate ad acquisti di beni e attrezzature necessarie.

Questo contributo per un totale di 18.900 è significativo per il Comune di Montalto e costituisce un ulteriore input per l'amministrazione comunale, già impegnata a partire dallo scorso anno, con eventi ed attività, nell'intento di far rivivere la Biblioteca comunale, al fine di renderla sempre più un ambiente confortevole, all'avanguardia e fruibile a tutti.

«Questo risultato è stato possibile grazie anche al prezioso contributo dello storico Daniele Mattei e dell'ufficio Cultura del Comune, che ha sostenuto e coordinato la nostra candidatura al bando - ha detto l’assessora alla Cultura Annamaria Fabi -. Con il loro impegno, la loro professionalità e la loro passione, la nostra biblioteca è un punto di riferimento per la cultura e la conoscenza nella nostra comunità».

Gli interventi e le attività educative proposte, rivolte soprattutto ad un pubblico di bambini e ragazzi, con la convinzione che è assolutamente necessario sensibilizzare le giovani generazioni alla lettura e alla conoscenza in genere, vedono l'alternarsi di laboratori didattici, visite guidate, corsi e conferenze a tema, la cui calendarizzazione verrà a breve ampiamente pubblicizzata.

