S. MARINELLA – “Qualche giorno fa al Comune, tra una crisi di maggioranza e l’altra, si è insediata la nuova commissione legalità e trasparenza, la cui presidenza spettava di diritto all’opposizione. L’opposizione e quindi poi la maggioranza, hanno indicato la consigliera Alina Baciu come presidente e per questo le auguro buon lavoro”.

A parlare è la consigliera di Fratelli D’Italia Ilaria Fantozzi. “Insieme a lei – continua la Fantozzi - come primo atto, abbiamo protocollato una richiesta di accesso agli atti per conoscere lo stato degli accertamenti per gli anticipi degli investimenti. Vogliamo sapere dal Comune l’importo delle anticipazioni dalle casse comunali a fronte dei milioni di euro di investimenti richiesti. Nel frattempo, nell’ennesima puntata dello psicodramma che paralizza il Comune da quanto è esploso il caso Mencarelli, l’assessore Andrea Amanati è appena stato nominato vicesindaco. Ringraziamo il vicesindaco uscente Roberta Gaetani per la pubblica vicinanza dimostrata a seguito dell’episodio spiacevole che ha colpito tutte le donne, nelle parole rivolte dal sindaco Pietro Tidei ad Alina Baciu nell’aula del consiglio comunale. Come nelle migliori soap opera, aspetteremo le prossime puntate per conoscere gli altri membri della giunta”.

