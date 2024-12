SANTA MARINELLA - «Desidero esprimere, a nome dell'amministrazione comunale di Santa Marinella e mio personale, le più sincere congratulazioni ad Alex Filosini per il suo straordinario risultato ottenuto come Campione Italiano di Surf Under 14». Lo afferma l’assessora allo Sport Marina Ferullo, che sottolinea: «Questo titolo non solo testimonia il suo eccezionale talento e impegno, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per la nostra comunità e un esempio di passione e dedizione per tutti i giovani sportivi. Alex ha dimostrato che con determinazione, sacrificio e un costante lavoro, è possibile raggiungere traguardi importanti».

«Il suo successo - aggiunge la Ferullo - è un'ulteriore conferma che lo sport, in tutte le sue forme, è una grande risorsa per il nostro territorio, un’opportunità di crescita, di aggregazione e di valorizzazione delle giovani generazioni».

Si è unito alle parole di congratulazioni, il sindaco Pietro Tidei: «Siamo certi che questo titolo sarà solo il primo di una lunga serie di successi, e che Alex continuerà a rappresentare al meglio il nostro paese e il nostro sport. Un sincero augurio per il proseguimento della sua carriera sportiva, nella speranza che possa raggiungere sempre nuovi e ambiziosi obiettivi».

