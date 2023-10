BASSANO ROMANO in festa per celebrare un traguardo straordinario: i 107 anni della signora Aldina Marchetti. E’ proprio lei la nonna più anziana di tutta la Tuscia.

La comunità di Bassano Romano si è quindi riunita martedì pomeriggio presso la Casa di Riposo Altobelli per celebrare questa straordinaria occasione. La banda musicale di Bassano Romano, sotto la direzione del maestro Angelo Moroni, ha reso l’evento ancora più speciale con melodie festose.

Per l'ultracentenaria, nata nell'ormai lontano 1916, è stata una giornata ricca di felicità, emozione, commozione e sorprese. È stata circondata dall'amore della famiglia: dei figli, nipoti e pronipoti e degli affetti più cari. Attraverso il sindaco Emanuele Maggi e la consigliera Tamara Sernacchioli ha ricevuto anche l'abbraccio caloroso di tutta la comunità di Bassano.

Aldina Marchetti, la donna più longeva della Tuscia, è diventata un simbolo di resilienza e speranza per tutti noi. Il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi, ha espresso l’affetto di tutta la comunità dichiarando: «Da parte di tutta la comunità di Bassano Romano, rivolgiamo i più sentiti auguri di buon 107° compleanno alla nostra Aldina». In questo giorno speciale, tutta la comunità di Bassano Romano si è unita per celebrare Aldina Marchetti, augurandole salute, felicità e tanti altri anni di gioia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA