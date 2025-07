LADISPOLI – Ancora alberi pericolanti in prossimità dell’Aurelia. Dopo i pini rimossi nel tratto di Palo, finito pure nel ciak del celebre film di Dino Risi “Il Sorpasso”, la Polizia locale di viale Mediterraneo ha transennato e chiuso al traffico la strada compresa tra l’ingresso “Due Fratelli” sulla statale, via dei Monteroni, fino all'altezza di via delle Quote, poco prima del cavalcavia dell’autostrada Roma–Civitavecchia. Una decisione adottata al termine di un sopralluogo dei vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri, i quali hanno riscontrato la presenza di diversi arbusti in condizioni piuttosto critiche. La chiusura – si legge nell’ordinanza urgente di palazzo Falcone - resterà in vigore fino al completamento delle verifiche e la messa in sicurezza delle alberature, e dopo la verifica di un tecnico incaricato che dovrà valutare la stabilità degli alberi interessati. I vigili urbani dunque invitano gli automobilisti ad utilizzare percorsi alternativi e a prestare attenzione alla segnaletica presente nella zona. Naturalmente disagi imponenti per i residenti che vivono ai Monteroni costretti ora a ripiegare su altre arterie sia per tornare a casa che per uscire immettendosi sull’Aurelia.

I PRECEDENTI Tanti altri pini per altro potrebbe fare la stessa fine come sta accadendo un po' ovunque ultimamente sul litorale nord, anche a Cerenova nella frazione cerveterana con annesse discussioni da parte degli abitanti, dei turisti e delle associazioni ambientaliste.

