FIUMICINO - «Ho visto il video postato dall’assessore all’ambiente Stefano Costa (leggi qui). Senza fare polemiche perché non è nel mio stile e nello stile dell’associazione di cui mi onoro essere Presidente, voglio solo citare i numeri». E’ quanto dichiara il presidente dell’associazione Autonomia da Fiumicino, Piero Strocchi, in replica alle parole dell’assessore all’Ambiente Stefano Costa. L’associazione, negli ultimi giorni, è salita alla ribalta della cronaca per il suo duro intervento in merito alla pineta di Fregene, per cui è stata lanciata una campagna con l’obiettivo di ottenere fondi da destinare alla piantumazione di alberi. Iniziativa per la quale l’associazione ha chiesto il pieno supporto di tutti, dai comitati cittadini fino alla politica locale e nazionale, quest’ultima accusata di fare poco o nulla per salvaguardare l’ambiente del territorio. E, come detto, l’assessore Costa è intervenuto in prima persona per dare la sua versione dei fatti.

Strocchi, dunque, va più a fondo: «Nel 2022 sono state rilasciate 101 autorizzazioni all’abbattimento di alberi; nel 2023 altre 151 e nel 2024, compresa la proiezione fino a dicembre, rilasciate o rilasciande 270 autorizzazioni. Totale: 522. Una cifra imbarazzante, un numero davvero esagerato».

«Quanto al resto ognuno può dire ciò che vuole: però ci tengo a precisare: noi ci chiamiamo Autonomia da Fiumicino perché se non verranno fatte le cose su Fregene, richieste ed indicate sul nostro documento: ‘Manifesto per Fregene, proposte in 10 punti” ci andremo a separare da Fiumicino. Chiunque ne abbia voglia e/o piacere, si iscrive con noi anche perché non chiediamo in visione né la tessera politica, né la tessera sanitaria. Siamo tutti liberi cittadini. La nostra associazione privilegia la politica del territorio di Fregene (per ora) chiedendo al Governo della Città di fare i fatti, non promesse elettoraliFinché non vedremo i fatti andremo avanti per il percorso che abbiamo scelto, ovviamente nella piena legalità e con il rispetto dovuto per tutti».

«Un’ultima cosa specifica: stiamo ancora aspettando la convocazione dell’assessore Costa presso i suoi Uffici, o presso la Commissione Ambiente, per affrontare – come mi era stato personalmente garantito proprio da Costa in persona nel mese di maggio di quest’anno – i temi che stiamo portando avanti con impegno e dedizione» conclude il presidente Strocchi.