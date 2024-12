BASSANO ROMANO - E’ iniziato il 3 aprile lo scambio culturale tra gli studenti dell’Iis di Bassano Romano e quelli di Stad & Esch di Meppel. Grandi emozioni per il prossimo festeggiamento del 10° anniversario della collaborazione internazionale iniziata nel 2013.

Tantissime le attività organizzate per questi primi giorni della fase 1 (Italia) in classe, nel meraviglioso territorio della Tuscia e nella città eterna. «Un particolare ringraziamento per il sostegno al progetto alla dirigente scolastica Maria Luisa Iaquinta - fanno sapere dal Comune - alla Dsga Angela Capece, al sindaco di Bassano Romano Emanuele Maggi e al vicesindaco Ugo Pierallini, ai coordinatori olandesi e italiani Chris Meijer, Robert Rosema, Dana Unia e Dario Brama».