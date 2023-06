TUSCANIA - «Si avverte la cittadinanza che mercoledì 21 giugno (domani, ndr), dalle ore 23.45 alle ore 5, verrà effettuato il servizio di disinfestazione sul territorio comunale. I lavori saranno eseguiti da ditta incaricata dall’ente comunale». Lo comunica l’amministrazione sul sito istituzionale. «La cittadinanza - avverte - è invitata a chiudere porte e finestre, non esporre alimenti in luoghi aperti, non lasciare all'esterno biancheria stesa e, per garantire la massima sicurezza d'applicazione, non sostare nelle zone in cui si svolge il servizio», conclude la nota dell’amministrazione comunale.