CERVETERI - È iniziato ieri il terzo Festival etrusco dell'inclusione e dell'integrazione. «Un programma ricco di appuntamenti, di convegni, concerti, spettacoli teatrali, incontri, scambi di culture e tradizioni - ha detto il sindaco Elena Gubetti - Un appuntamento che ha coinvolto tantissime realtà associative, tantissimi cittadini, sotto un unico ideale: quello dell'accoglienza e dell'ascolto». Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Gli appuntamenti, iniziati ieri, proseguiranno anche nella giornata di oggi e fino a domenica. L'appuntamento questo pomeriggio è in sala Ruspoli alle 17.30 con "La solidarietà & l'arte per un messaggio di pace" a cura dell'associazione Scuolambiente, centro di solidarietà a Cerveteri e Avo Ladispoli. Si proseguirà alle 21.30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi con lo spettacolo teatrale "Stupidorisiko - Una geografia di guerra - Il teatro di Emergency". Domani l'appuntamento è invece dalle 10 alle 12. In programma tornei sportivi di pallavolo e basket alla Polisportiva di Valcanneto. Dalle 17 alle 24 appuntamento con una serata a cura della Consulta comunale dei cittadini migranti e apolidi e dell'associazione Gocol. Saranno presenti rappresentanze artistiche, diplomatiche e consolari di Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, India, Perù, Romania e Venezuela. Durante il pomeriggio è previsto anche l'intervento della "Solidarietà società cooperativa sociale" con una rappresentanza dell'istituto Enrico Mattei. Previste anche sfilate di costumi tradizionali, esibizioni di più di 80 artisti, gruppi musicali dal vivo e di danza folkloristica di ogni paese. E ancora: concerti, animazione, balli di gruppo, salsa, bachata e musica commerciale, stand di gastronomia internazionale e cocktail con prodotti esotici. Dalle 17 al via anche un mercatino solidale a cura di Burkina Kamba-Bambini nel Deserto ETS. Il Festival si concluderà domenica. Si comincerà alle 10.30 con un tavolo istituzionale. Alle 15 conferenza a cura dell'associazione di promozione sociale A.S.H.A. - Accoglienza, Solidarietà, Humanitas e Ascolto. Alle 16 spazio al Centro antiviolenza Le Farfalle, alla cooperativa BeFree. Al centro del dibattito: le tratte dei migranti, violenza e discriminazioni. Alle 18 sarà il turno invece di Amnesty International Italia. Alle 19 la presentazione del libro "Diritto d'esilio. Per ubna politicizzazione della questione migratoria" di Alexis Nuselovici (al Rifiugio degli Elfi). Conclusione alle 21, ancora una volta sul Lungomare dei Navigatori Etruschi con il concerto "Cile, 1973, Tu lo chiami passato, io ricordo".