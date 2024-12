FIUMICINO - È stato trasmesso al Terminal 5 dell’aeroporto internazionale “Leonardo Da Vinci” il film “Febbre da cavallo. Un evento organizzato da AdR , aperto alla cittadinanza, realizzato in occasione della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, manifestazione riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF - Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films -. Presente alla proiezione della pellicola, per l’Amministrazione Comunale, il sindaco Mario Baccini, l’assessore alla Cultura Federica Poggio e gli assessori Monica Picca e Vincenzo D’Intino. «Siamo fieri di avere nel nostro territorio un’ infrastruttura imprenditoriale come AdR . Quando le diverse esperienze del territorio si uniscono nasce una grande solidarietà amministrativa, imprenditoriale con l’obiettivo comune di qualificare tutte le maestranze che si trovano all’interno di questa rete. – dichiara il Sindaco Mario Baccini durante il saluto istituzionale ai cittadini presenti in sala. - Auguro una buona visione a tutti di un film dall’ elevato spessore culturale interpretato, tra gli altri, da un grande artista romano che oggi non c’è più e che ricordiamo sempre con affetto».

«Il gemellaggio con la festa del cinema è l’occasione per riportare in auge un film che tutti ricordiamo. – dichiara il Presidente di AdR, Vincenzo Nunziata. - Ringrazio l’Amministrazione comunale per la partecipazione sempre attiva e costante ai nostri eventi. AdR è una comunità in grado di creare momenti conviviali come quello di stasera, ma anche e soprattutto, un’azienda che grazie ad un lavoro puntuale e ben organizzato, riesce a totalizzare quasi 50 milioni di passeggeri l’anno. – prosegue - La presenza del sindaco, Mario Baccini, è per noi motivo di orgoglio, un’occasione di fusione con un territorio del quale l’aeroporto è parte integrante». Presenti alla manifestazione l’amministratore delegato di AdR, Marco Troncone e la dott.ssa Patrizia Terlizzi, Direttrice ENAC di FCO e CIA.