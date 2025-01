TARQUINIA - Prosegue la stagione al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia con “Sei personaggi in cerca d’autore”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, riconosciuto come un pilastro della drammaturgia universale. A portarlo in scena, sabato 25 gennaio, alle 18, Felice Della Corte insieme a Silvia Brogi, Francesca Innocenti, Gioele Rotini, Marco Lupi, Titti Cerrone, Luca Vergoni, Andrea Meloni, Jessica Agnoli e Fabio Vergoni, per la regia di Claudio Boccaccini. L’opera debuttata nel 1921, suscitando grande scalpore con il pubblico che rimase talmente sconcertato da contestare alla fine della rappresentazione l’autore presente in sala. Oggi, a distanza di un secolo, in una società profondamente mutata, è lecito chiedersi cosa rimanga di scandaloso, di disorientante, di sorprendente in quest’opera. Si può escludere sicuramente il meccanismo del “teatro nel teatro”, ormai trito, visto e rivisto. Anche il linguaggio, che può anzi risultare oggi spesso ridondante, prolisso, barocco, specchio di una certa “italietta” prefascista piccolo-borghese, ormai poco funzionale a una moderna visione dell’azione e comunicazione scenica. Quello che continua a stupire e appassionare in questa grande opera è altro. Tanto altro. Il “plot” ad esempio, che in Pirandello è sempre geniale, avvincente, appassionante e in questo caso anche ricco di colpi di scena; e poi lo scavo nella desolazione e nelle trappole dell’animo umano; e poi ancora la messa a confronto, impietosa, tra una concezione del teatro stanca, annoiata, routinier – che ha i suoi rappresentanti nel gruppo della “compagnia”, capocomico e attori – e la verità feroce e vibrante della teatralità vitale e ardente nei “personaggi”. Lo spettacolo è inserito nel cartellone promosso dal Comune di Tarquinia e da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il teatro comunale “Rossella Falk” è in piazza Cavour. Per informazioni è possibile chiamare lo 0766 849282. I biglietti sono anche acquistabili sul sito di Archeoares. Il botteghino del teatro sarà aperto due ore prima dello spettacolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA