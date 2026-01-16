Luigi Maria Buzzi ringrazia il personale di Belcolle per le cure a seguito di un infortunio. Ecco cosa scrive: “Desidero esprimere un ringraziamento sincero al pronto soccorso e al reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo per l’assistenza ricevuta in occasione del mio recente infortunio. Un riconoscimento particolare va al dottor Fabrizio Lucarini, che ha eseguito il necessario intervento chirurgico con elevata competenza tecnica e grande attenzione alla persona. L’operazione ha rappresentato un passaggio decisivo nel percorso di recupero e si è svolta con esiti pienamente positivi. Desidero ringraziare inoltre i dottori Pietro Maria Amodio, Lanfranco Martinengo e Michelangelo Luciani per il supporto fornito, anche di carattere morale. Un ringraziamento particolare va anche all’amico di sempre e infermiere del pronto soccorso Moreno Bracaglia per la disponibilità, la cura e l’attenzione riservate fin dal primo accesso. Professionalità, competenza e umanità sono state riscontrate in modo costante in tutto il personale coinvolto. Medici, infermieri e operatori sociosanitari hanno garantito assistenza puntuale, ascolto e presenza continua, accompagnandomi con rispetto e attenzione in ogni fase, dall’accoglienza alla fase post-operatoria. A tutti loro va il mio ringraziamento sentito per il lavoro svolto e per la dedizione con cui quotidianamente operano al servizio dei cittadini. Vero esempio di buona sanità!”