FIUMICINO - Diceci serate di divertimento, dieci serrate all’insegna dedlla buona musica, ma non solo: dal 18 al 27 agosto 2023, presso il parco pubblico G.F. Bozzetto in via dell’Ippocampo a Fiumicino, si terrà la “Festa di Quartiere” organizzata dall’Associazione Pesce Luna.

Una ricorrenza che ogni anno raccoglie non solo gli abitanti del quartiere, ma rappresenta un momento di condivisione e di convivialità aperto a tutti i cittadini che desiderino parteciparvi.

«Quest’anno festeggeremo il quindicesimo anno della Festa – spiega l’Associazione Pesce Luna – e lo faremo come sempre in modo semplice, allegro e coinvolgente, elementi che hanno caratterizzato in tutti questi anni questo evento».

La Festa ha un programma tutto da scoprire: «Il programma musicale, - prosegue l’Associazione - che può contare sulla splendida pista da ballo, sarà molto variegato e alla portata di tutti. Molte proposte offrirà anche il menù della nostra cucina».

Il menù, infatti, sarà per tutti ipalati: «Andremo dai primi piatti tradizionali della cucina romana, - sottolineano - alla frittura mista, calamari e gamberi: sarà tutto pesce rigorosamente selezionato.

Non mancherà la nostra griglia con la carne della Cooperativa Testa di Lepre: salsicce, bistecche, arrosticini, porchetta ecc…

Ci saranno le giostre per i più piccini e il mercatino dell’artigianat».

«Augurandovi una felice estate, vi aspettiamo numerosi - conclude l’Associazione - per trascorrere dieci splendide serate».