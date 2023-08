FIUMICINO - La “Festa di Quartiere”, organizzata dall’Associazione Pesce Luna, è iniziata e allieterà le ultime serate estive al parco Bozzetto fino al 27 agosto: «Stiamo festeggiando il quindicesimo anno della Festa – spiega l’Associazione – e lo faremo come sempre in modo semplice, allegro e coinvolgente, elementi che hanno caratterizzato in tutti questi anni questo evento. Il programma musicale, che può contare sulla splendida pista da ballo, sarà molto variegato e alla portata di tutti. Molte proposte offrirà anche il menù della nostra cucina. Andremo dai primi piatti tradizionali della cucina romana, alla frittura mista, calamari e gamberi: sarà tutto pesce rigorosamente selezionato. Non mancherà la nostra griglia con la carne della Cooperativa Testa di Lepre: salsicce, bistecche, arrosticini, porchetta ecc…

Non mancheranno le le giostre per i più piccini e il mercatino dell’artigianato. Augurandovi una felice estate, vi aspettiamo numerosi per trascorrere 10 splendide serate».

Nel giorno dell’apertura della Festa di Quartier è stato affisso uno striscione a ricordo di Domenico Varriale.

L’iniziativa nasce dalla richiesta della famiglia e dalla partecipazione dell’Associazione organizzatrice l’evento, che grazie alla collaborazione del consigliere comunale Paolo Calicchio, ha voluto dedicare un messaggio simbolico alla memoria di uno dei promotori più attivi delle iniziative del quartiere Pesce Luna di Fiumicino.

«Domenico Varriale, scomparso a luglio dello scorso anno, sarà sempre ricordato per le sue grandi doti di socialità e aggregazione, insieme con le grandi capacità culinarie ed organizzative, un uomo da prendere d’esempio per la sua grande empatia e dedizione per la sua tanto amata città», afferma Paolo Calicchio.